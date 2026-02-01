Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

Boluspor-Sakaryaspor maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig 23. Haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Ligde kritik bir randevuya sahne olacak Boluspor - Sakaryaspor karşılaşması öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, TRT Spor canlı izleme linki...

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor-Sakaryaspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor-Sakaryaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Sakaryaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

📣 Takımımız, Trendyol 1.Lig 23. hafta mücadelesinde sahasında Sakaryaspor'u ağırlıyor.🆚 Sakaryaspor📆 01 Şubat 2026 Pazar🕓 16.00🏟️ Bolu Atatürk Stadyumu🎟️ Passo#BSvSAK pic.twitter.com/ixYHglLSYS — Boluspor (@Boluspor) January 31, 2026

Bugün günlerden Sakaryaspor!⚽️ Trendyol 1. Lig 23. Hafta🆚 Boluspor - Sakaryaspor 🕓 16.00🏟️ Bolu Atatürk Stadyumu 📺 beIN Sports 2 & TRT Spor#BOLvSAK pic.twitter.com/X3Ca7wlz35 — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) January 31, 2026