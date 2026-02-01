CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

TFF 1. Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri Boluspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak. Futbolseverler, mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 12:59
Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT Spor canlı izle

Boluspor-Sakaryaspor maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig 23. Haftasında Boluspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geliyor. Ligde kritik bir randevuya sahne olacak Boluspor - Sakaryaspor karşılaşması öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Boluspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, TRT Spor canlı izleme linki...

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor-Sakaryaspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor-Sakaryaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

BOLUSPOR-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Sakaryaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

