Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Premier Lig

City Ground’da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor. Brentford deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyetle moral bulan Forest, Chelsea’ye mağlup olan Palace karşısında avantaj peşinde.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 13:35
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı canlı izle!

Nottingham Forest, Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor. City Ground'daki mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri gündemdeki yerini aldı. Forest'ın yükselen formu ile Palace'ın deplasmandaki performansı futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Birçok kişi, Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor.

NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Nottingham Forest-Crystal Palace maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Crystal Palace maçı, saat 17:00'de başlayacak.

NOTTINGHAM FOREST-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nottingham Forest ile Crystal Palace arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports Max 2 kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

