Stuttgart-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Peki, Stuttgart-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Stuttgart ile Freiburg, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 19 maçta 36 puan toplayarak 5. sıraya yerleşen Stuttgart, sahasında güçlü rakibi karşısında formunu sürdürmek istiyor. Deplasmanda kazanarak puanını 30'a çıkarmayı hedefleyen Freiburg ise kritik mücadelede hata yapmamayı amaçlıyor. Peki, Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Stuttgart-Freiburg maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

STUTTGART-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

MHPArena'da oynanacak Stuttgart-Freiburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.