Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Stuttgart-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Stuttgart ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 haftada 36 puan toplayarak 5. sırada yer alan Stuttgart, güçlü rakibi karşısında başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda 30 puana yükselmenin hesaplarını yapan Freiburg ise hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Suttgart-Freiburg maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 14:24
Stuttgart-Freiburg MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Peki, Stuttgart-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Stuttgart ile Freiburg, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 19 maçta 36 puan toplayarak 5. sıraya yerleşen Stuttgart, sahasında güçlü rakibi karşısında formunu sürdürmek istiyor. Deplasmanda kazanarak puanını 30'a çıkarmayı hedefleyen Freiburg ise kritik mücadelede hata yapmamayı amaçlıyor. Peki, Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Stuttgart-Freiburg maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

STUTTGART-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

MHPArena'da oynanacak Stuttgart-Freiburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

