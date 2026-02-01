Fransız gazeteci Sidiki Cherif'in bilinmeyen yönlerini anlattı!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'te forma giyen genç forvet Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncuyu zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Genç futbolcuyla resmi sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cherif hakkında dikkat çeken değerlendirmeler ise Fransa'dan geldi. Canal Sport+'ta görev yapan deneyimli gazeteci Herve Mathoux, Sabah.com.tr'ye açıklamalarında bulundu.

"TAKIMI YUKARIYA TAŞIYAN BİRİ"

Mathoux, Cherif'in sezonun ilk bölümünde Angers formasıyla beklenmedik derecede etkili bir performans sergilediğini belirterek, "Mütevazı bir takımda oynamasına rağmen takımını yukarı taşıyan isimlerden biri oldu" dedi.

"İNGİLİZLER YAKINDAN TAKİP EDİYORDU"

Genç forvetin Avrupa'da ilgi gördüğünü ifade eden Fransız gazeteci, özellikle İngiliz kulüplerinin Cherif'i yakından takip ettiğini söyledi. Ancak bu tür transferlerin her zaman belli riskler barındırdığını da ekledi.

"DENENEBİLİR BİR RİSK"

Transfer bedeline de değinen Mathoux, "25 milyon avro kulağa yüksek geliyor ama futbol dünyasında bu, 'denenebilir bir risk' olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.

"DİKİNE OYNAMAYI SEVEN YAPISI VAR"

Cherif'in oyun tarzını da analiz eden Mathoux, genç oyuncunun fizik gücü yüksek, mücadeleci ve sahada sürekli hareket halinde olan bir forvet olduğunu vurguladı. "Pas bekleyen bir oyuncu değil. Boş alanları zorlayan, dikine oynamayı seven bir yapısı var" dedi.

Fenerbahçe'deki rolüne dair ise önemli bir noktaya dikkat çeken Mathoux, "Kontra atak futbolu oynayan bir takımdan, oyunu domine eden ve yerleşik hücum yapan bir takıma geliyor. Asıl soru, bu değişime nasıl uyum sağlayacağı" şeklinde konuştu. Buna rağmen Cherif'in bu dönüşümü gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten deneyimli gazeteci, genç forvetin doğru sistemde gelişimini sürdürebileceğini ifade etti.