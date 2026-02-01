CANLI SKOR ANA SAYFA
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Başkan Erdoğan diyaloğu! "Kahramanın yanındaydım"

Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Başkan Erdoğan diyaloğu! "Kahramanın yanındaydım"

NBA'de Los Angeles Lakers formasıyla efsaneleşmiş Shaquille O'Neal önceki gün ESPN'de yayınlanan "Tip Off" programında, milli basketbolcu Alperen Şengün ile konuştu. Canlı yayın bağlantısında Alperen Şengün'e seslenen O'Neal, "Selamun aleyküm kardeşim. Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 16:11 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 16:12
Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Başkan Erdoğan diyaloğu! "Kahramanın yanındaydım"

NBA'de Los Angeles Lakers formasıyla efsaneleşmiş Shaquille O'Neal önceki gün ESPN'de yayınlanan "Tip Off" programında, milli basketbolcu Alperen Şengün ile konuştu.

Canlı yayın bağlantısında Alperen Şengün'e seslenen O'Neal, "Selamun aleyküm kardeşim. Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" dedi.

Şengün ise, O'Neal'e gülerek "Aleyküm selam" yanıtını verdi.

O'Neal, geçtiğimiz Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş, ikili bir basketbol sahasında buluşmuştu.

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde basketbol oynayan Erdoğan ve O'Neal, basketbol toplarını imzalamıştı.

Sonrasında Erdoğan ve O'Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirmişti.

