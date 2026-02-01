Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Koita, Oğulcan, Göktan, Niang.

Gaziantep FK: Zafer, Mujakic, Camara, Tayyip Talha, Melih, Gassama, Rodrigues, Sorescu, Nazım, Maxim, Bayo.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşması saat 17.00'de başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.