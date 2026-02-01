CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Erdem Mertoğlu düdük çalıyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 16:55
Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçı canlı | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor. Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Koita, Oğulcan, Göktan, Niang.

Gaziantep FK: Zafer, Mujakic, Camara, Tayyip Talha, Melih, Gassama, Rodrigues, Sorescu, Nazım, Maxim, Bayo.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşması saat 17.00'de başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

