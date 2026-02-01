Juventus'tan Galatasaray'ın yıldız golcüsüne transfer kancası!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus'un karşı karşıya gelmesinin ardından transfer gündemi hareketlendi. İtalyan devinin, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü için nabız yokladığı ve bu eşleşmenin flaş bir transferin fitilini ateşleyebileceği iddia edildi. İşte detaylar...
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Juventus, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi için nabız yokladı.
Transferin şu aşamada kolay olmadığı, ancak görüşmelerin tamamen sona ermediği belirtildi.
Icardi'nin Serie A'yı yakından tanıması Juventus cephesinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.
Galatasaray'ın oyuncuyu bırakma konusunda isteksiz olduğu ifade ediliyor.
Bonservis bedeli ve yüksek maaş talebi sürecin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.
