Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Juventus'tan Galatasaray'ın yıldız golcüsüne transfer kancası!

Juventus'tan Galatasaray'ın yıldız golcüsüne transfer kancası!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus'un karşı karşıya gelmesinin ardından transfer gündemi hareketlendi. İtalyan devinin, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü için nabız yokladığı ve bu eşleşmenin flaş bir transferin fitilini ateşleyebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 16:42
Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, son 16 play-off turunda Juventus'la karşılaşacak.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

İki ekibin mücadelesi öncesi flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

Juventus'un hücum hattını güçlendirmek için Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi gündemine aldığı belirtildi.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Juventus, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi için nabız yokladı.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

Transferin şu aşamada kolay olmadığı, ancak görüşmelerin tamamen sona ermediği belirtildi.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

Icardi'nin Serie A'yı yakından tanıması Juventus cephesinde önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

Galatasaray'ın oyuncuyu bırakma konusunda isteksiz olduğu ifade ediliyor.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

Bonservis bedeli ve yüksek maaş talebi sürecin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor.

Juventus'tan dev maç öncesi Galatasaray'ın golcüsüne transfer kancası!

İŞTE O HABER

