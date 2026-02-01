CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor sahasında Sakaryaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Boluspor sahasında Sakaryaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1.Lig'in 23.haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte mücadeleden detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 18:07
Boluspor sahasında Sakaryaspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1.Lig'in 23.haftasında Boluspor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden Boluspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

16'nci dakikada Boluspor, müsait pozisyondan yararlanamadı. Orta sahadan Balbudia'nın sol kanata aktardığı pasta, kaleciyle karşı karşıya kalan Akanbi, topu dışarıya gönderdi.

18'inci dakikada, Sakaryaspor gole yaklaştı. Boluspor'da kaptırılan top, Sakaryaspor'dan Melih Bostan'ın önünde kaldı. Kale sahasına ilerleyen Melih'in serbest pozisyonda yaptığı vuruşta ileri açılan Türker Dırdıroğlu gole izin vermedi.

28'inci dakikada, Boluspor'un golüne Szumski izin vermedi. Sağ kanattan Ömürcan Artan yaptığı ortada topla bulunşan Doğan Can Davas, güzel bir vuruş yaptı. Kaleci Szumski aynı güzellikle bir kurtarışla golü engelledi.

44'üncü dakikada, Boluspor'a yine kaleci izin vermedi. Sol kanattan Akanbi'nin getirdiği topu, Doğancan Davas, kale önündeki Arda Usluoğlu'na aktardı. Arda'nın sert vuruşunda, yine kaleci Szumski gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

61'inci dakikada, Boluspor öne geçti. Serbest vuruştan Lima'nın kale sahası ön tarafına gönderdiği ortada, Doğan Can Davas'ın kafa vuruşuyla top ağalara gitti: 1-0.

90+5'inci dakikada Boluspor maç bitiren golü attı. Sakaryaspor savunmasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanan Devran Şenyurt, araya girerek topu ağlara gönderdi: 2-0.

Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi!
Juventus'tan G.Saraylı yıldıza kanca!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
NBA efsanesinden Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Boudaoui'ye teklif!
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta? 17:13
Gençlerbirliği-Gaziantep FK | CANLI Gençlerbirliği-Gaziantep FK | CANLI 16:55
Emirhan İlkhan'lı Torino evinde galip! Emirhan İlkhan'lı Torino evinde galip! 16:47
RC Strasbourg-PSG maçı detayları RC Strasbourg-PSG maçı detayları 16:12
Shaq ile Alperen arasında Başkan Erdoğan diyaloğu! Shaq ile Alperen arasında Başkan Erdoğan diyaloğu! 16:11
Bandırmaspor evinde 3 puanı kaptı! Bandırmaspor evinde 3 puanı kaptı! 15:55
Daha Eski
Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivas'ta gol sesi çıkmadı! 15:51
Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! Fransız gazeteci F.Bahçe'nin yeni transferini değerlendirdi! 15:47
Angers-Metz maçı ne zaman? Angers-Metz maçı ne zaman? 15:41
Borussia Dortmund-Heidenheim maçı detayları Borussia Dortmund-Heidenheim maçı detayları 14:51
Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! 14:49
Stuttgart-Freiburg maçı detayları Stuttgart-Freiburg maçı detayları 14:24