Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 18:53
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY- ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lang, Lemina.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF, Galatasaray-Kayserispor maçı hakeminin Adnan Deniz Kayatepe olduğunu açıkladı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek. Galatasaray-Kayserispor maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

