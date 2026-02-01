Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.Okan Buruk'un öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GALATASARAY-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY- ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Sallai, Sara, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Lang, Lemina.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF, Galatasaray-Kayserispor maçı hakeminin Adnan Deniz Kayatepe olduğunu açıkladı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek. Galatasaray-Kayserispor maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.