Okan Buruk'tan dikkat çeken açıklama! Noa Lang ve Asprilla...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"KONSANTRASYONU SAĞLAMAK GEREK"

"Kayserispor'un sıralamadaki yeri önemli değil. Beşiktaş'a karşı geçişte neler yapabileceklerini gösterdiler. Başakşehir mağlubiyeti olumsuz olsa da rahat şekilde tehlike yaratan takım. Avrupa maçları sonrası konsantrasyonu sağlamak gerek."

"HEPSİ ÜST ÜSTE GELDİ"

"Aldığımız cezalar, sakatlıklar hepsi üst üste geldi. Ajax galibiyeti sonrasına nazar diyelim. İlk 24'ün içinde olmak ve ligde lider olmak, Türkiye Kupası'nda lider olmak bu süreci iyi geçirdiğimizi gösteriyor. Oyun ve devamlılık olarak daha iyisini yapmalıyız."

"NE KADAR CESURSAK O KADAR BAŞARILIYIZ"

"Lig ve kupa maçlarını sağlıklı atlatıp Juventus maçlarına hazırlanmak istiyoruz. Manchester City maçının ikinci yarısında oynadığımız oyun şunu gösterdi, Galatasaray takımı ne kadar cesur oynarsa o kadar başarılı oluyor."

"UFAK AĞRILARI VAR AMA..."

"Lang gelmeden önce son maçta sakatlık geçirdi. Uzun süre antrenmana çıkmadı. Bizle bir antrenman yaptı. Ufak ağrıları var ama çok oynamak istedi, biz de oynatmak istedik. Kemiğinde ufak ağrılar var. Tolare edebileceğini düşündük. Asprilla'yı oyunun devamında kullanacağım."