Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 77-71'lik skorla mağlup etti. Günün ikinci mücadelesi ise Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe Koleji RAMS, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 75-72 yendi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.