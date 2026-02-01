CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 19:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 21. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 77-71'lik skorla mağlup etti. Günün ikinci mücadelesi ise Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynandı. Fenerbahçe Koleji RAMS, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 75-72 yendi.

