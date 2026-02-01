TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hicham Boudaoui'ye resmi teklif!
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberde, Galatasaray'ın Nice forması giyen Hicham Boudaoui için resmi teklif yaptığı belirtildi. İşte detaylar...
01 Şubat 2026 Pazar 15:13
Galatasaray'ın, Boudaoui için yaklaşık 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunduğu yazıldı.
Bu teklifin ardından iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ve temasların sürdüğü belirtildi.
Öte yandan Nice cephesinin oyuncunun geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi.
G.SARAY TRANSFERDE ISRARCI!
Galatasaray yönetiminin ise orta saha rotasyonunu Boudaoui ile güçlendirmek istediği vurgulandı.
Teknik heyetin özellikle yaratıcı ve dinamik bir orta saha talep ettiği biliniyordu.
Sarı kırmızılıların transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala süreci hızlandırmak istediği aktarıldı.
Haberde, Galatasaray'ın bu transferi kısa sürede sonuçlandırmakta kararlı olduğu da ifade edildi.
