Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Hicham Boudaoui'ye resmi teklif!

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberde, Galatasaray'ın Nice forması giyen Hicham Boudaoui için resmi teklif yaptığı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 15:13
Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı ile dikkat çeken bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için harekete geçti.

Footmercato'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun formasını giydiği Fransız ekibi Nice'e resmi teklifini iletti.

Haberde, Nice kulübünün bu sabah Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın, Boudaoui için yaklaşık 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunduğu yazıldı.

Bu teklifin ardından iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ve temasların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Nice cephesinin oyuncunun geleceğiyle ilgili değerlendirme sürecinde olduğu kaydedildi.

G.SARAY TRANSFERDE ISRARCI!

Galatasaray yönetiminin ise orta saha rotasyonunu Boudaoui ile güçlendirmek istediği vurgulandı.

Teknik heyetin özellikle yaratıcı ve dinamik bir orta saha talep ettiği biliniyordu.

Sarı kırmızılıların transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala süreci hızlandırmak istediği aktarıldı.

Haberde, Galatasaray'ın bu transferi kısa sürede sonuçlandırmakta kararlı olduğu da ifade edildi.

