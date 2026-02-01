CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!

Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!

Avustralya Açık 2026 finalinde Carlos Alcaraz Novak Djokovic'i 2-6, 6-2, 6-3 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 14:51 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 15:31
Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!

Avustralya Açık finalinde Sırp raket Novak Djokovic'i 3-1 ile mağlup eden İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic ile İspanyol raket Carlos Alcaraz, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldi. Carlos Alcaraz, Djokovic'i 3-1 mağlup ederek, Avustralya Açık'ı kazandı. Müsabakanın ilk setini Djokovic 6-2 alırken, sonraki setlerde Carlos Alcaraz, 6-2, 6-3 ve 7-5'lik skorlarla rakibine üstünlük kurdu.

Kariyerinde ilk kez Avustralya'da şampiyon olan 22 yaşındaki raket, toplamda 7. grand slam şampiyonluğunu elde etti. Alcaraz, bu sonuçla 4 büyük turnuvada şampiyonluk kazanan en genç tenisçi oldu. İspanyol tenisçi, 1938 yılında Roland Garros'ta 'kariyer grand slam' yapan ABD'li Don Budge'ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

Sallai'ye Premier Lig'den talip çıktı
G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Holokost endüstrisi bozguna uğrayacak! Epstein-Rothschild yazışmalarından "Nazi" çıktı: "Hitler'i Yahudiler finanse etti"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı!
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borussia Dortmund-Heidenheim maçı detayları Borussia Dortmund-Heidenheim maçı detayları 14:51
Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! Avustralya Açık'ta şampiyon Alcaraz! 14:49
Stuttgart-Freiburg maçı detayları Stuttgart-Freiburg maçı detayları 14:24
Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! Beşiktaş'a Kevin Boma yanıtı! 14:14
CANLI Tottenham-Manchester City maçı | Premier Lig CANLI Tottenham-Manchester City maçı | Premier Lig 13:51
CANLI | Nottingham Forest - Crystal Palace maçı CANLI | Nottingham Forest - Crystal Palace maçı 13:35
Daha Eski
CANLI | Manchester United - Fulham maçı CANLI | Manchester United - Fulham maçı 13:24
Aston Villa-Brentford maçı canlı izle Aston Villa-Brentford maçı canlı izle 13:10
CANLI | TFF 1. Lig Boluspor-Sakaryaspor maçı CANLI | TFF 1. Lig Boluspor-Sakaryaspor maçı 12:59
CANLI | Amedspor - Adana Demirspor maçı CANLI | Amedspor - Adana Demirspor maçı 12:48
Nice-Brest maçı ne zaman? Nice-Brest maçı ne zaman? 12:44
Toulouse-Auxerre maçı ne zaman? Toulouse-Auxerre maçı ne zaman? 12:22