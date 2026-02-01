Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Liverpool cephesinden şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Macar futbolcunun durumu Sunderland görüşmelerinin seyrine bağlı olarak netlik kazanacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Sallai, orta saha ve kanatlarda takımının en üretken oyuncularından biri oldu.