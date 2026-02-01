CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Noa Lang ve Yaser Asprilla ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı kırmızılıların Macar yıldız futbolcusu Roland Sallai'ye Premier Lig ekibinin talip olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 14:04
Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendirdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla ilerlemek için kadrosuna takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetimin bir sonraki hamlesi merak ediliyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Orta saha transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Roland Sallai için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluk sevincini yaşayan Roland Sallai, İngiltere'nin dev kulüplerinden birinin radarına girdi.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Liverpool, Sunderland'in sağ beki Lutsharel Geertruida transferinde olası aksaklıklara karşı alternatif oyuncuları değerlendiriyor ve Sallai de bu isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Liverpool cephesinden şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Macar futbolcunun durumu Sunderland görüşmelerinin seyrine bağlı olarak netlik kazanacak.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Sallai, orta saha ve kanatlarda takımının en üretken oyuncularından biri oldu.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...

Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta görev alan Sallai, 1 asistle takımına katkı sağladı.

