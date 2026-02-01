Galatasaray'da sürpriz ayrılık yaşanabilir! Roland Sallai'nin talibi...
Noa Lang ve Yaser Asprilla ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Sarı kırmızılıların Macar yıldız futbolcusu Roland Sallai'ye Premier Lig ekibinin talip olduğu iddia edildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Roland Sallai için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile şampiyonluk sevincini yaşayan Roland Sallai, İngiltere'nin dev kulüplerinden birinin radarına girdi.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Liverpool, Sunderland'in sağ beki Lutsharel Geertruida transferinde olası aksaklıklara karşı alternatif oyuncuları değerlendiriyor ve Sallai de bu isimler arasında yer alıyor.
Liverpool cephesinden şu ana kadar resmi bir teklif gelmezken, Macar futbolcunun durumu Sunderland görüşmelerinin seyrine bağlı olarak netlik kazanacak.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 29 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Sallai, orta saha ve kanatlarda takımının en üretken oyuncularından biri oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta görev alan Sallai, 1 asistle takımına katkı sağladı.
