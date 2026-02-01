Onyedika transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Alman ekipleri...
Orta saha transferi için gün sayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Raphael Onyedika için Alman ekiplerinin devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Ancak Onyedika transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir takım devreye girdi.
Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in verdiği bilgiye göre; Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, yıldız isim için harekete geçti.
Wolfsburg'un, Onyedika transferi için Club Brugge ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Onyedika'nın bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un da yaz transfer dönemi için listesinde bulunduğu belirtildi.
BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI!
Raphael Onyedika bu sezon Belçika ekibinde toplam 26 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız orta saha bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Onyedika'nın, Club Brugge ile olan kontratı 2027'de sona erecek.
