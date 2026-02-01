CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Amedspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maç öncesinde taraftarlar mücadelenin tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 12:48
Amedspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor - Adana Demirspor maçı canlı izleme LİNKİ

Amedspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde gözler maçın yayın detaylarına çevrildi. Futbol tutkunları, karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalına ilişkin bilgileri sorguluyor. Maça dair tüm detaylar maç günü netlik kazanacak. TFF 1. Lig Amedspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig Amedspor-Adana Demirspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Adana Demirspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Onyedika transferinde sürpriz rakip!
G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Holokost endüstrisi bozguna uğrayacak! Epstein-Rothschild yazışmalarından "Nazi" çıktı: "Hitler'i Yahudiler finanse etti"
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber!
''Kaptan dümene geçti''
SON DAKİKA
