Amedspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor - Adana Demirspor maçı canlı izleme LİNKİ

Amedspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde gözler maçın yayın detaylarına çevrildi. Futbol tutkunları, karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalına ilişkin bilgileri sorguluyor. Maça dair tüm detaylar maç günü netlik kazanacak. TFF 1. Lig Amedspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig Amedspor-Adana Demirspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Adana Demirspor maçı, saat 19:00'da başlayacak.

👊MAÇ GÜNÜ 👊#AdanaDemirinMaçıVar🏆 Trendyol 1. Lig 23. Hafta🆚 Amed Sportif Faaliyetler🕘 19:00 🏟 Diyarbakır Stadyumu pic.twitter.com/kER3avgSi0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 31, 2026

AMEDSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

