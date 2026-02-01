CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lyon-Lille MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Lille MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon ile Lille karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta 5'te 5 yapmanın hesaplarını yapan Paulo Fonseca ve öğrencileri, üst sıralara çıkışını sürdürmeyi ve puanını 40'a yükseltmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek isteyen Bruno Genesio ve ekibi ise rakibinin 4 puan altında 5. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Lyon-Lille maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lyon-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:49 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:52
Lyon-Lille MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon ile Lille, haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Sahasında üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefleyen Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, çıkışını sürdürerek puanını 40'a yükseltmek istiyor. Deplasmanda kötü gidişata son vermeyi amaçlayan Bruno Genesio'nun ekibi Lille ise rakibinin 4 puan gerisinde, 5. sıradan zirve yarışını yakından takip ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Lyon–Lille maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

LYON-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Lyon-Lille maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LYON-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Lille maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Hateboer; Morton, Tessmann; Merah, Sulc, Moreira; Endrick

Lille: Berke Özer; Mandi, Ngoy, Alexsandro; Santos, Perraud; Mbembe, Bouaddi, Mbappe Lottin, Haraldsson; Giroud

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
Onyedika transferinde sürpriz rakip!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Haritasını Berat Albayrak çıkardı faydasını Türkiye görecek! Milli enerjide "toryum" hedefi | NTE rezervlerinin önemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber!
''Kaptan dümene geçti''
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber! Beşiktaş'a Brezilyalı forvetten kötü haber! 11:50
Lyon-Lille maçı detayları Lyon-Lille maçı detayları 11:49
Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman? 11:32
Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:12
Alperen "double-double" yaptı! Houston evinde kazandı Alperen "double-double" yaptı! Houston evinde kazandı 10:54
CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı 10:50
Daha Eski
Real Betis-Valencia maçı ne zaman? Real Betis-Valencia maçı ne zaman? 10:45
CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 10:36
Parma-Juventus maçı detayları Parma-Juventus maçı detayları 10:29
Cremonese-Inter maçı detayları Cremonese-Inter maçı detayları 10:16
Kartal'dan M. City'nin yıldızına kanca! Kartal'dan M. City'nin yıldızına kanca! 09:59
Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:45