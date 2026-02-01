Lyon-Lille MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon ile Lille, haftanın öne çıkan karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Sahasında üst üste beşinci galibiyetini almayı hedefleyen Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, çıkışını sürdürerek puanını 40'a yükseltmek istiyor. Deplasmanda kötü gidişata son vermeyi amaçlayan Bruno Genesio'nun ekibi Lille ise rakibinin 4 puan gerisinde, 5. sıradan zirve yarışını yakından takip ediyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Lyon–Lille maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

LYON-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında oynanacak Lyon-Lille maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

LYON-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Lille maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LYON-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lyon: Greif; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Hateboer; Morton, Tessmann; Merah, Sulc, Moreira; Endrick

Lille: Berke Özer; Mandi, Ngoy, Alexsandro; Santos, Perraud; Mbembe, Bouaddi, Mbappe Lottin, Haraldsson; Giroud