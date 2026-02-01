Özbelsan Sivasspor ile Pendikspor maçında gol sesi çıkmadı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Pendikspor golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 15:51
TFF 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Sivasspor, konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

28'inci dakikada gelişen Pendikspor atağında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Wilks'in sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle kornere çekti.

36'ncı dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında Uğur'un içeriye doğru çevirdiği top karanbolde ceza sahası dışındaki Charisis'in önünde kaldı. Charisis'in sert şutunda top direkten döndü.

43'üncü dakikada sol kanattan gelen Sivasspor atağında Ethemi ceza sahası dışında olan Yusuf Cihat'a topu gönderdi. Yusuf Cihat'ın şutunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

77'nci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içerisinde giren Okoronkwo topu Bekir'e aktardı. Defansın müdahale ettiği top Emre Gökay'ın önünde kaldı. Emre'nin şutunu kaleci çeldi.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

