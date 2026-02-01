CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Evinde oynadığı maçı kazanarak çıkış arayan ve üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapan Athletic Bilbao, 24 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Real Sociedad ise 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:32
Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Sahasında galip gelerek yükselişe geçmek isteyen Athletic Bilbao, 24 puanla 14. sıradaki konumunu yukarılara taşımayı amaçlıyor. Deplasmanda da çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Real Sociedad ise 27 puanla 8. basamakta yer alıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Athletic Bilbao-Real Sociedad maçının oynanacağı gün, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao-Rael Sociedad maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
Onyedika transferinde sürpriz rakip!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Haritasını Berat Albayrak çıkardı faydasını Türkiye görecek! Milli enerjide "toryum" hedefi | NTE rezervlerinin önemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
''Kaptan dümene geçti''
Galatasaray'dan Marsilya çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:12
Alperen "double-double" yaptı! Houston evinde kazandı Alperen "double-double" yaptı! Houston evinde kazandı 10:54
CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı CANLI | Sivasspor - Pendikspor maçı 10:50
Real Betis-Valencia maçı ne zaman? Real Betis-Valencia maçı ne zaman? 10:45
CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı 10:36
Parma-Juventus maçı detayları Parma-Juventus maçı detayları 10:29
Daha Eski
Cremonese-Inter maçı detayları Cremonese-Inter maçı detayları 10:16
Kartal'dan M. City'nin yıldızına kanca! Kartal'dan M. City'nin yıldızına kanca! 09:59
Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 09:45
CANLI | Djokovic - Alcaraz final maçı CANLI | Djokovic - Alcaraz final maçı 09:42
Torino-Lecce maçı ne zaman? Torino-Lecce maçı ne zaman? 09:14
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! F.Bahçe'ye sol bek müjdesi! 09:03