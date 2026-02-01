CANLI SKOR ANA SAYFA
Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Sivasspor-Pendikspor mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Maçın oynanacağı saat ve canlı yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtı araştırılıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 11:20
Sivasspor-Pendikspor maçı canlı izleme linki

Sivasspor'un maçı hangi kanalda? Pendikspor karşılaşması saat kaçta? sorularının cevabı merak ediliyor. Ligde puan mücadelesi veren Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerine odaklandı. Sivasspor - Pendikspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Pendikspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.

SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Pendikspor maçı, saat 13:30'da başlayacak.

SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

