Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Sivasspor-Pendikspor maçı canlı izleme linki
Sivasspor'un maçı hangi kanalda? Pendikspor karşılaşması saat kaçta? sorularının cevabı merak ediliyor. Ligde puan mücadelesi veren Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerine odaklandı. Sivasspor - Pendikspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?
SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor-Pendikspor maçı, 1 Şubat Pazar günü oynanacak.
➡️ Sıradaki Maç ⚽️ Trendyol 1. Lig | 23. Hafta 🆚 Özbelsan Sivasspor – ATKO Grup Pendikspor 🗓️ 1 Şubat 2026 Pazar 🕐 13.30 🏟️ BG Grup 4 Eylül Stadyumu 📲 #SVSvPEN | #GösterGücünü pic.twitter.com/rEtR8kUHJy— Sivasspor (@Sivasspor) January 31, 2026
SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sivasspor-Pendikspor maçı, saat 13:30'da başlayacak.
Bugün günlerden Pendikspor ❤️🤍 🏆 Trendyol 1. Lig 🗓 23. Hafta 🆚 Özbelsan Sivasspor 🕖 13.30 🏟 BG Grup 4 Eylül Stadyumu 📺 TRT Spor, beIN SPORTS MAX 1, tabii#SVSvPEN pic.twitter.com/wmJEvezrPx— Pendikspor (@PendiksporK) January 31, 2026
SİVASSPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor ile Pendikspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE