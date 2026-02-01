Real Madrid-Rayo Vallecano CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın galip geldiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan eflatun-beyazlılar, farkı yeniden 1'e indirmek için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında alınan sürpriz mağlubiyetin ardından toparlanmak isteyen Real Madrid'de, Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği ise maç öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Real Madrid-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Real Madrid-Rayo Vallecano maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni; Bellingham, Arda Güler; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Junior.

Rayo Vallecano: Batalla; Espino, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazón, Valentin, Diaz; Akhomach, De Frutos, A. Garcia.