Haberler İtalya Serie A Como-Atalanta MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Como ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Üst sıralara oynayan iki takımda 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Cesc Fabregas ve öğrencileri 40 puanla 6. sırada yer alırken, Raffaele Palladino ve ekibi ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler merakla, "Como-Atalanta maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Como-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 09:45
Como-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Como ile Atalanta, üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Avrupa potasına tutunmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Cesc Fàbregas yönetimindeki Como 40 puanla 6. sırada yer alırken, Raffaele Palladino'nun çalıştırdığı Atalanta 35 puanla 7. basamakta bulunuyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Como-Atalanta maçının oynanacağı gün, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Como-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

COMO-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Como-Atalanta maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

COMO-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak Como-Atalanta maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

COMO-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Morata

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca

