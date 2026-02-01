CANLI SKOR ANA SAYFA
Cremonese-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cremonese-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cremonese ile Inter karşı karşıya gelecek. Cristian Chivu yönetiminde ligde zirvede yer alan Inter, son 8 maçını kazanamayan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Milan ile puan farkını 8'e çıkartmanın yollarını arayacak Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Cremonese-Inter maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Cremonese-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 10:16
Cremonese-Inter MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cremonese-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Cremonese ile Inter, dikkat çeken bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Cristian Chivu yönetiminde zirvede yer alan Inter, uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Milan ile arasındaki puan farkını 8'e çıkarmayı hedefleyen siyah-mavililerde, Hakan Çalhanoğlu'nun bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusu. Maç öncesinde futbolseverler, Cremonese-Inter mücadelesinin oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Cremonese-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CREMONESE-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Cremonese-Inter maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

CREMONESE-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Giovanni Zini'de oynanacak Cremonese-Inter maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CREMONESE-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Martinez, Esposito

