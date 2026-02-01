CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Torino-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Torino ile Lecce karşı karşıya gelecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Torino 23 puanla 15. sırada yer alırken, Lecce ise 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Torino-Lecce maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Torino-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 09:14
Torino-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torino-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Torino ile Lecce, düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. 23 puanla 15. sırada bulunan Torino, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. 18 puanla 17. basamakta yer alan Lecce ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Torino-Lecce maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arayışında. Peki, Torino-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Torino-Lecce maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

TORINO-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Lecce maçı S Sport, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Emirhan İlkhan, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
G.Saray'dan son dakika transferi! İşte o yıldız
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
İşte Bebek Otel'de kumar görüntüleri! Ünlüleri kayda alan Muzaffer Yıldırım'ın defterinden hangi isimler çıktı? Fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Marsilya çıkarması!
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
''Kaptan dümene geçti'' ''Kaptan dümene geçti'' 08:42
Galatasaray Kayserispor maçı bilgileri Galatasaray Kayserispor maçı bilgileri 08:35
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:16
Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! Fenerbahçe'ye Lookman'dan kötü haber! 01:16
Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi... Jhon Duran'a büyük sürpriz! Transferi... 01:16
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 01:16
Daha Eski
Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi! Beşiktaş evinde Konyaspor'u yendi! 01:16
Semih'ten şık vole golü! Semih'ten şık vole golü! 01:16
Beşiktaş 10 kişi kaldı! Beşiktaş 10 kişi kaldı! 01:16
Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı Sörloth'tan kötü haber! Yerden kalkamadı 01:16
Göz-Göz evinde hata yapmadı! Göz-Göz evinde hata yapmadı! 01:16
Lookman'da son dakika! Transfer görüşmeleri nedeniyle... Lookman'da son dakika! Transfer görüşmeleri nedeniyle... 01:16