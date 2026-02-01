Torino-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Torino ile Lecce, düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. 23 puanla 15. sırada bulunan Torino, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. 18 puanla 17. basamakta yer alan Lecce ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Torino-Lecce maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi arayışında. Peki, Torino-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 23. haftasında oynanacak Torino-Lecce maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

TORINO-LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Torino-Lecce maçı S Sport, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Torino: Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Emirhan İlkhan, Lazaro; Vlasic; Adams, Zapata

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic