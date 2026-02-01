Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrıldı! Yeni adresi...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 00:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 00:20
Ara transfer dönemi hareketliliği süren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı. Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek. Kadıköy ekibinin ayrılığı yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Temmuz 2025'te Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Duran, sarı-lacivertli forma ile tüm kulvarlarda 21 maça çıktı. 22 yaşındaki santrfor, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırırken 3 asist katkısı sundu.

