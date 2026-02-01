CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçında 2. penaltı kararı!

Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçında 2. penaltı kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırladığı maçın 25. ve 90+2. dakikalarında penaltı kazandı. İşte o pozisyonlar... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 20:36 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:11
Galatasaray-Zecorner Kayserispor maçında 2. penaltı kararı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin 25. dakikasında sarı-kırmızılılar Victor Osimhen'in Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt'ın ceza sahası içerisinde yaptığı müdahaleyle yerde kalması sonrası penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Osimhen, attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İŞTE O POZİSYON

Mücadelenin uzatma dakikalarında sarı-kırmızılılarda Ahmed Kutucu'nun şutu, Zecorner Kayserispor oyuncusunun eline çarpı. Pozisyonun ardından VAR incelemesi kararı alan maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, incelemenin ardından kolun doğal pozisyonda olmaması gereki penaltı kararı verdi. G.Saray'da Mauro Icardi, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 4-0 yaptı.

İŞTE O POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

