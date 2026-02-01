CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla: Küçüklüğümden beri...

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla: Küçüklüğümden beri...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Yaser Asprilla açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 22:23
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla: Küçüklüğümden beri...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Yaser Asprilla maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim. Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum."

G.Saray evinde kazandı!
Galatasaray zirvede hata yapmadı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Epstein’in dosyalarında şok itiraf: Erdoğan’ın milli hamleleri küresel ağları panikletti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray maçında gole ofsayt engeli!
RAMS Park'ta ikinci penaltı kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbide kazanan F.Bahçe Opet! Dev derbide kazanan F.Bahçe Opet! 20:10
N'Golo Kante kadroya alınmadı! N'Golo Kante kadroya alınmadı! 19:47
Fırtına'da Fethiyespor mesaisi! Fırtına'da Fethiyespor mesaisi! 19:21
TBL'de 21. hafta maçları tamamlandı! TBL'de 21. hafta maçları tamamlandı! 19:18
Filedeki derbide kazanan F.Bahçe! Filedeki derbide kazanan F.Bahçe! 19:12
ManU uzatmalarda galibiyete uzandı! ManU uzatmalarda galibiyete uzandı! 19:08
Daha Eski
Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! Lookman için F.Bahçe'yi üzen haber! 18:37
R. Madrid son nefeste kazandı! R. Madrid son nefeste kazandı! 18:14
Bolu evinde Sakarya'yı yendi! Bolu evinde Sakarya'yı yendi! 18:07
Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta? Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta? 17:13
Başkent'te kazanan G.Birliği! Başkent'te kazanan G.Birliği! 16:55
Emirhan İlkhan'lı Torino evinde galip! Emirhan İlkhan'lı Torino evinde galip! 16:47