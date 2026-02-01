Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla: Küçüklüğümden beri...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Yaser Asprilla maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim. Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum."