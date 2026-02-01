CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PSG zirveye yerleşti!

PSG zirveye yerleşti!

Fransa Ligue 1 20. hafta maçında PSG, Strasbourg deplasmanına konuk oldu. Başkent ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. İşte maçın detayları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 01:11
PSG zirveye yerleşti!

PSG, Fransa Ligue 1 20. hafta maçında Strasbourg'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Senny Mayulu ve 81. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 27. dakikada Guela Doue'den geldi. PSG'de Achraf Hakimi, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu karşılaşmayla birlikte PSG, 48 puana ve liderliğe yükseldi. Strasbourg ise 30 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

