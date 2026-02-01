CANLI SKOR ANA SAYFA
Juventus, İtalya Serie A 23. hafta maçında Parma'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 01:13
Juventus deplasmanda farklı galip!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus, İtalya Serie A 23. hafta maçında Parma'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15. ve 54. dakikalarda Gleison Bremer, 37. dakikada Weston McKennie ve 64. dakikada Jonathan David kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 51. dakikada Andrea Cambiaso'dan (KK) geldi.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı. Yıldız, ikinci yarı başlarken yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı. Parma ise 23 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.

