Ricardo Quaresma'dan gündem olan Galatasaray sözleri!

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, Türk futbolu hakkında Portekiz basınına konuştu.

Record gaming'e verdiği röportajda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında konuşan Portekizli yıldız, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş hedefi olan kupalar için mücadele etmekten çok uzak. Ne kadro olarak ne de oynanan futbol olarak hoşuma giden bir takım var ortada. Dürüst olmak gerekirse, gerek oyuncu gerekse teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"GALATASARAY ÇOK GÜÇLÜ"

Gelecek sezon Beşiktaş'ı Galatasaray'la omuz omuza mücadele ederken görmek istediğini söyleyen Quaresma, "Taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek beni üzüyor. Ama futbolun doğası bu. Umarım gelecek sezon Galatasaray'la rekabet edebilecek seviyede olurlar. Fenerbahçe de Beşiktaş'tan çok daha iyi değil; ama şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör açısından, bir taraftar olarak hiç memnun değilim." ifadelerini kullandı.