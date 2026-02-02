Fenerbahçe'de Ademola Lookman gerçeği ortaya çıktı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin sözlü anlaşma sağladığı Ademola Lookman, Atalanta ile ödeme yönteminde orta yolda buluşulamayınca İstanbul'a getirtilemedi. Nijeryalı oyuncu, iki kulüp arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından son anda karar değiştirerek Atletico Madrid'e "evet" dedi. İşte transferde şok eden gerçek... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'nin ardından Sidiki Cherif transferini de açıkladı.

Fenerbahçe resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Sidiki Cherif'in satın alma opsiyonula birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi sonuçsuz kaldı.

Sarı- Lacivertliler, Atalanta ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, sürece son anda dahil olan Atletico Madrid ve Teknik Direktör Diego Simeone dengeleri tamamen değiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Diego Simeone'nin Ademola Lookman ile bire bir görüşme gerçekleştirmesi transferin kırılma noktası oldu.

Takvim'in haberine göre Arjantinli teknik adamın, Nijeryalı yıldızla yaptığı görüşmede oyuncunun rolü ve proje hakkında net bir plan sunduğu, bu temasın Lookman'ın kararını doğrudan etkilediği öğrenildi.

Simeone'nin ikna hamlesi sonrası Atletico Madrid, Lookman transferini kısa sürede sonuçlandırdı.

28 yaşındaki futbolcunun İspanyol deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı, bu anlaşma kapsamında yıllık 6 milyon euro maaş ve bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Atletico Madrid'in 5 milyon euro'su bonus olmak üzere toplam 40 milyon euro bonservis ödediği aktarıldı.

