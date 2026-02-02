CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Ademola Lookman'ı Atletico Madrid'e kaptıran Fenerbahçe, transferde yönünü yeniden Christopher Nkunku'ya döndü. Milan'da teknik direktör Allegri'nin satışına onay verdiği Fransız yıldız için resmi teklif sunulacak.

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Ademola Lookman'ı İspanyol devi Atletico Madrid'e kaptıran Fenerbahçe, İtalya dışına çıkmadı ve rotasını Bergamo'dan Milano'ya kırdı. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise eski göz ağrısı Christopher Nkunku...

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Sportif direktör Devin Özek, Başkan Sadettin Saran'dan aldığı talimat sonrasında Fransız yıldız için bugün Milan'la masaya oturacak.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Aralık ayında da Nkunku için nabız yoklayan F.Bahçe, o dönem Milan'ın oyuncuyu satmak istememesinden dolayı resmi teklif yapmamıştı.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Ancak Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Nkunku'nun satışına geçtiğimiz günlerde onay verdi.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Lookman'da taraftarını üzen sarı-lacivertliler de Nkunku'yu alarak bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya yaptığı 35+5 milyon euroluk teklifi Nkunku için de Milan'a yapacak.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

Domenico Tedesco'nun Leipzig'den eski öğrencisini dün bir kez daha telefonla aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

İtalyan medyası, F.Bahçe'nin bu transfer girişimi doğrulayan haberler yaptı.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

2019-23 yılları arasında Leipzig'de forma giyen Nkunku, 2022-23'te ise kariyer sezonunu yaşadı. Bundesliga'da gol kralı olan Fransız oyuncu, sezon sonunda Chelsea'ye tam 60 milyon euroya transfer oldu.

Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü

BU SEZON 19 MAÇTA OYNADI

Bu sezon AC Milan'la Serie A'da 16, Supercoppa İtaliana'da 1 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 19 maça çıkan Christopher Nkunku, 944 dakika sahada kalırken 5 gol, 2 asistlik performans sergileyebildi.

