Fenerbahçe'de yine yeniden Christopher Nkunku! Tedesco ile görüştü
Ademola Lookman’ı Atletico Madrid’e kaptıran Fenerbahçe, transferde yönünü yeniden Christopher Nkunku’ya döndü. Milan’da teknik direktör Allegri’nin satışına onay verdiği Fransız yıldız için resmi teklif sunulacak. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Ancak Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Nkunku'nun satışına geçtiğimiz günlerde onay verdi.
Lookman'da taraftarını üzen sarı-lacivertliler de Nkunku'yu alarak bu durumu tersine çevirmek istiyor.
Fenerbahçe, Lookman için Atalanta'ya yaptığı 35+5 milyon euroluk teklifi Nkunku için de Milan'a yapacak.
Domenico Tedesco'nun Leipzig'den eski öğrencisini dün bir kez daha telefonla aradığı ve Fenerbahçe'ye davet ettiği öğrenildi.
İtalyan medyası, F.Bahçe'nin bu transfer girişimi doğrulayan haberler yaptı.
KARİYER SEZONUNU YAŞADI
2019-23 yılları arasında Leipzig'de forma giyen Nkunku, 2022-23'te ise kariyer sezonunu yaşadı. Bundesliga'da gol kralı olan Fransız oyuncu, sezon sonunda Chelsea'ye tam 60 milyon euroya transfer oldu.
BU SEZON 19 MAÇTA OYNADI
Bu sezon AC Milan'la Serie A'da 16, Supercoppa İtaliana'da 1 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 19 maça çıkan Christopher Nkunku, 944 dakika sahada kalırken 5 gol, 2 asistlik performans sergileyebildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.