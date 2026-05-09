İstanbul Open’da Final Zamanı

1 numaralı seri başı Donna Vekic bugün gerçekleşen yarı final mücadelesinde İspanyol tenisçi Guiomar Maristany Zuleta De Reales'i 1 saat 26 dakika süren karşılaşmada 6-4, 6-3 mağlup ederek finale yükselen ilk isim oldu. Turnuvanın ikinci yarı final mücadelesinde korta çıkan 6 numaralı seri başı Maria Timofeeva, Alice Tubello'yu 6-4, 4-6, 6-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Istanbul Open tekler finali 10 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de gerçekleşecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Çiftlerde Kupa Kozyreva/Pigossi İkilisinin Oldu

Istanbul Open'da çiftler kategorisinde kupalar bugün sahiplerini buldu. Laura Pigossi/ Mariia

Kozyreva ikilisi Anastasia Detiuc/ Makoto Ninomiya çiftini 6-4, 4-6, 10-7 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sporculara kupalarını TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, TTF Başkan Vekili Hakan Ertürk ve TTF Yönetim Kurulu Üyesi Eda Sevaioğlu Tan takdim etti.