CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası flaş açıklama! "Hedefimiz..."

Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası flaş açıklama! "Hedefimiz..."

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 2025-26 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:31
Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası flaş açıklama! "Hedefimiz..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 2025-26 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti ve üst üste 4. kez ligi zirvede tamamladı. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum."

"Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz."

Icardi gözyaşlarına hakim olamadı!
Galatasaray 26. kez şampiyon!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
Başkan Erdoğan, Mesrur Barzani’yi kabul etti: Kalkınma Yolu ve terörle mücadele masada
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbinin kazanan Fırtına!
F.Bahçe 2. sırada bitirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi gözyaşlarına hakim olamadı! Icardi gözyaşlarına hakim olamadı! 22:17
Emre Belözoğlu G.Saray maçında olmayacak! Emre Belözoğlu G.Saray maçında olmayacak! 22:05
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 22:03
Derbinin kazanan Fırtına! Derbinin kazanan Fırtına! 22:00
F.Bahçe 2. sırada bitirdi! F.Bahçe 2. sırada bitirdi! 21:59
G.Saray'da Osimhen şoku! G.Saray'da Osimhen şoku! 21:52
Daha Eski
Ernest Muçi golün ardından sevinmedi! Ernest Muçi golün ardından sevinmedi! 21:48
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:36
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 21:33
Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park’ta Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park’ta 21:12
Okan Buruk'tan hakeme tepki! Okan Buruk'tan hakeme tepki! 20:55
Osimhen'den Abdullah Yiğiter'e tepki! Osimhen'den Abdullah Yiğiter'e tepki! 20:55