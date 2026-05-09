Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası flaş açıklama! "Hedefimiz..."

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 2025-26 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti ve üst üste 4. kez ligi zirvede tamamladı. Mücadelenin ardından konuşan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum."

"Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz."