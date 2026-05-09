CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti!

Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçların ardından küme düşen 2 takım kesinleşti. Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 22:22
Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 maç birden oynandı. Bu mücadelelerin ardından küme düşmesi kesinleşen 2 takım belli oldu. Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor 27 puanda kaldı ve son sıraya gerileyerek Trendyol Süper Lig'e veda etti. Öte yandan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etse de ligde kalması için yetmedi ve 27 puanla 17. sırada yer alarak Süper Lig'e veda eden bir diğer takım oldu.

Süper Lig'e veda eden 3. ve son takım son hafta belli olacak.

İŞTE KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

13. ikas Eyüpspor: 32 puan

14. Kasımpaşa: 32 puan

15. Natura Dünyası Gençlerbirliği: 31 puan

16. Hesap.com Antalyaspor: 29 puan

17. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 27 puan

18. Zecorner Kayserispor: 27 puan

Galatasaray 26. kez şampiyon!
Derbinin kazanan Fırtına!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Başkan Erdoğan, Mesrur Barzani’yi kabul etti: Kalkınma Yolu ve terörle mücadele masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe 2. sırada bitirdi!
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi gözyaşlarına hakim olamadı! Icardi gözyaşlarına hakim olamadı! 22:17
Emre Belözoğlu G.Saray maçında olmayacak! Emre Belözoğlu G.Saray maçında olmayacak! 22:05
Galatasaray 26. kez şampiyon! Galatasaray 26. kez şampiyon! 22:03
Derbinin kazanan Fırtına! Derbinin kazanan Fırtına! 22:00
F.Bahçe 2. sırada bitirdi! F.Bahçe 2. sırada bitirdi! 21:59
G.Saray'da Osimhen şoku! G.Saray'da Osimhen şoku! 21:52
Daha Eski
Ernest Muçi golün ardından sevinmedi! Ernest Muçi golün ardından sevinmedi! 21:48
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:36
G.Saray penaltı kazandı! G.Saray penaltı kazandı! 21:33
Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park’ta Dries Mertens ve ailesi yeniden RAMS Park’ta 21:12
Okan Buruk'tan hakeme tepki! Okan Buruk'tan hakeme tepki! 20:55
Osimhen'den Abdullah Yiğiter'e tepki! Osimhen'den Abdullah Yiğiter'e tepki! 20:55