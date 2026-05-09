Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 maç birden oynandı. Bu mücadelelerin ardından küme düşmesi kesinleşen 2 takım belli oldu. Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor 27 puanda kaldı ve son sıraya gerileyerek Trendyol Süper Lig'e veda etti. Öte yandan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etse de ligde kalması için yetmedi ve 27 puanla 17. sırada yer alarak Süper Lig'e veda eden bir diğer takım oldu.
Süper Lig'e veda eden 3. ve son takım son hafta belli olacak.
İŞTE KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM
13. ikas Eyüpspor: 32 puan
14. Kasımpaşa: 32 puan
15. Natura Dünyası Gençlerbirliği: 31 puan
16. Hesap.com Antalyaspor: 29 puan
17. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 27 puan
18. Zecorner Kayserispor: 27 puan