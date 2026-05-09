Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig'e veda etti!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 maç birden oynandı. Bu mücadelelerin ardından küme düşmesi kesinleşen 2 takım belli oldu. Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Zecorner Kayserispor 27 puanda kaldı ve son sıraya gerileyerek Trendyol Süper Lig'e veda etti. Öte yandan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etse de ligde kalması için yetmedi ve 27 puanla 17. sırada yer alarak Süper Lig'e veda eden bir diğer takım oldu.

Süper Lig'e veda eden 3. ve son takım son hafta belli olacak.

İŞTE KÜME DÜŞME HATTINDA SON DURUM

13. ikas Eyüpspor: 32 puan

14. Kasımpaşa: 32 puan

15. Natura Dünyası Gençlerbirliği: 31 puan

16. Hesap.com Antalyaspor: 29 puan

17. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 27 puan

18. Zecorner Kayserispor: 27 puan