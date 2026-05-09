Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'den maç sonu flaş Sergen Yalçın yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2026 23:02
İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Türk futbol tarihinin en büyük futbolcularından biri Sergen ağabey.... Beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro, devre arası alınan kararlar... Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir. Çarşamba kupa oynayacağız, aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Üzücü... Taraftara, ülke insanına söylenecek şey... Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ne kadar zorlukla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın, yakıştıramadım onlara!"

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
