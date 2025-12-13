CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid-Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? La Liga’da üst üste alınan yenilgilerin ardından Atletico Madrid, Cumartesi öğleden sonra sahasında Valencia’yı konuk edecek.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:17 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid-Valencia maçını canlı izlemek için tıklayabilirsiniz.

Atletico Madrid-Valencia maçı canlı izle | Atletico Madrid-Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda? La Liga'da heyecan devam ederken Atletico Madrid, evinde Valencia'yı ağırlayacak. Son haftalardaki mağlubiyetlerin ardından yeniden galibiyet arayan Atletico Madrid ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Valencia'nın mücadelesi büyük önem taşıyor. Futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Atletico Madrid-Valencia maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Atletico Madrid-Valencia maçı yayın bilgileri...

ATLETICO MADRID-VALENCIA MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid-Valencia maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Valencia maçı, saat 16:00'da başlayacak.

ATLETICO MADRID-VALENCIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Valencia'nın karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETİCO MADRİD-VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Valencia arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.

ATLETICO MADRID - VALENCIA MAÇI CANLI ANLATIM (LİNK)

ASpor CANLI YAYIN

TOD-REKLAM
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 14:42
RCD Mallorca-Elche CF maçı bilgileri! RCD Mallorca-Elche CF maçı bilgileri! 14:33
Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! 14:21
Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! 14:17
Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? 14:02
Başkan Erdoğan: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet... Başkan Erdoğan: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet... 13:54
Daha Eski
Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? 13:23
Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok! Beşiktaş'ın Trabzon kafilesinde 5 futbolcu yok! 13:20
St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman? St. Pauli-Heidenheim maçı ne zaman? 13:00
Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman? Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman? 12:48
İşte Antalya-G.Saray maçının VAR'ı! İşte Antalya-G.Saray maçının VAR'ı! 12:18
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 12:13