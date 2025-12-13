CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Hoffenheim ile Hamburg karşı karşıya gelecek. Christian Ilzer yönetiminde 23 puanla 5. sırada yer alan ev sahibi takım, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından tekrar çıkış arıyor. Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13. sıraya yükselen deplasman ekibi ise başarılı performanısı sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Hoffenheim-Hamburg maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 12:48
Hoffenheim-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı, Hoffenheim ile Hamburg arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Christian Ilzer yönetiminde yoluna iddialı bir şekilde devam eden Hoffenheim, topladığı 23 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Konuk ekip Hamburg ise son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son üç maçta hanesine 2 galibiyet ve 1 beraberlik yazdıran Hamburg, bu başarılı seri sayesinde 13. basamağa kadar yükseldi. Peki, Hoffenheim-Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM-HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 13. haftasında oynanacak Hoffenheim-Hamburg maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

HOFFENHEIM-HAMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

PreZero Arena'da oynanacak Hoffenheim-Hamburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

