Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis skandalına dair açıklama: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis skandalına dair açıklama: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bahis skandalı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri ve verdiği mesajlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 13:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis skandalına dair açıklama: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bahis skandalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Futbol malum milyonlarca kişi için aslında bir eğlence aracıdır. Belli bir ülkenin veya belli bir bölgenin takip ettiği değil, adeta tüm dünyanın statları tıklım tıklım doldurarak ve ekranlardan izlediği bir yorgunluk çıkarma aracıdır. Nitekim biz de bunu gençlik yıllarımızdan şu andaki makama gelinceye dek hep izledik, takip ettik.

"BİZLERİ HAYRETLERE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Şimdi de özellikle televizyonlarda maçları sürekli izlemeye devam ediyorum. Fakat bu son gelişmeler bizi ciddi manada üzmüştür. İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin burada bulunması ve bu kişilerin adının böylesi skandallara karışması, ülkemde bunun olması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür.

"FUTBOLUN TEMİZ RUHUNDAN YANAYIZ"

Bu rakamlar için, milyonlarca lira transfer ücreti alan bu insanlar, bu işin içerisine nasıl bulaşır, nasıl girer? Yöneticilere bakıyorsun, ya bu yöneticiler bunu nasıl yapar, nasıl bulaşır? Gerçekten şunu bir defa çok açık altını çizerek söylüyorum, futbolun ruhu adalettir.

Eğer biz bu adaleti tesis edemezsek, sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez. Niye? Çünkü adaletten uzak bir netice ortaya çıkacaktır. Bunun bizi tatmin etmesi mümkün olmaz. Bütün bunların yanında biz, futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız. Ben yargı mekanizmasının adil bir şekilde çalışmasından sonra bunun da tesis edileceğine inanıyorum.

"A KULÜBÜ, B KULÜBÜ FARK ETMEZ; ADALET..."

Nereden gelirse gelsin, hangi kulüpten gelirse gelsin, A kulübü, B kulübü fark etmez. Burada adalet bizim için çok çok önemli. Şu anda da bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmaktadır. Biz bu mücadeleyi özellikle de tribünlerin sesine, gençlerin hayallerine, bu milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz.

