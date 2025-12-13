CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Augsburg MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Augsburg MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Dino Toppmöller yönetiminde son 2 maçını da kazanamayan ev sahibi takım, kritik maçta galibiyet alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlayan Manuel Baum ve öğrencileri ise etkili bir performans ortaya koymanın yollarını arayacak. Öte yandan futbolseverler, "Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:02
Eintracht Frankfurt-Augsburg MAÇI CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta programı, Eintracht Frankfurt ile Augsburg arasında oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Dino Toppmöller yönetiminde sahaya çıkacak olan Frankfurt, ligde oynadığı son iki maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Augsburg cephesinde ise hedef seriyi sürdürmek. Teknik direktör Manuel Baum'un öğrencileri, zorlu Frankfurt deplasmanında üst üste ikinci galibiyetini alarak etkili performansını devam ettirmenin planlarını yapıyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

