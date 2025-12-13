CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga RCD Mallorca - Elche CF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

RCD Mallorca - Elche CF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

La Liga’da heyecan Cumartesi öğleden sonra oynanacak RCD Mallorca-Elche CF karşılaşmasıyla devam ediyor. Üst üste aldığı galibiyetlerin ardından çıkışını sürdürmek isteyen Elche, zorlu Mallorca deplasmanında sahaya çıkacak. Maçın başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşma, hem üst sıraları hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:34
RCD Mallorca - Elche CF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (La Liga)

Mallorca-Elche maçı canlı izlemek için linke tıkla!

Mallorca Elche maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? La Liga'da haftanın dikkat çeken maçlarından biri RCD Mallorca ile Elche CF arasında oynanacak. Sezonun ilk 15 haftasında 19 puan toplayarak 9. sıraya yerleşen Elche, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. 17. sırada bulunan Mallorca ise küme düşme hattının yalnızca iki puan üzerinde yer alıyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saatini ve yayıncı kanalını araştırıyor. Peki, Mallorca-Elche maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Mallorca Elche maçı canlı izleme bilgileri...

MALLORCA-ELCHE MAÇI HANGİ GÜN?

Mallorca-Elche maçı, 13 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

MALLORCA-ELCHE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mallorca-Elche maçı, saat 18:15'te başlayacak.

MALLORCA-ELCHE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mallorca ve Elche, İspanya La Liga maçı, Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak.

MALLORCA-ELCHE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mallorca ile Elche arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MALLORCA VS ELCHE MAÇINI BU LİNKTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

MUHTEMEL 11'LER

Mallorca muhtemel ilk 11'i: Bergstrom, Maffeo, Valjent, Kumbulla, Mojica, Morlanes, Mascarell, Joseph, Darder, Virgili, Muriqi

Elche muhtemel ilk 11'i: Pena, Chust, Affengruber, Bigas, Fort, Nunez, Febas, Aguado, Valera, Rodriguez, Mir

