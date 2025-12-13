Sarıyer SK evinde İstanbulspor'a kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Sarıyer SK ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Sarıyer'de oynanan mücadeleden konuk ekip İstanbulspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 15:31
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Sarıyer SK ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Sarıyer'de oynanan mücadeleden konuk ekip İstanbulspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 40. dakikada Sarıyer'den Camara açtı. İlk yarı bu golle 1-0'lık skorla Sarıyer'in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda İstanbulspor'da 78. dakikada Duran Şahin ve 85'te Mustafa Sol ağları havalandırdı. Bu gollerle İstanbulspor kritik maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Maçın ardından İstanbulspor puanını 21'e yükselterek 13. sırada yer aldı. Sarıyer ise 17 puanla 17. sırada bulunuyor.

