Bayer Leverkusen-Köln maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta heyecanı, Bayer Leverkusen ile Köln arasında oynanacak önemli karşılaşmayla devam edecek. Teknik Direktör Kasper Hjulmand yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Leverkusen, geride kalan 13 haftada topladığı 23 puanla dikkat çekiyor. Ev sahibi ekip, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynayacağı bu zorlu maçta 4 karşılaşmadır kazanamayan Köln, sahadan 3 puanla ayrılarak toplam puanını 19'a yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 14. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Köln maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-KOLN MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Köln maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, Garcia, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick

Köln: Schwabe; Sebulonsen, Martel, Van den Berg; Thielmann, Huseinbasic, Krauss, Kaminski; Waldschmidt, El Mala, Bulter