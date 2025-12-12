CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde bu galibiyetin sevinci sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'nın golcü anlamında o 3 yıldızı listesine dahil ettiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 13:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Ocak ayındaki transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp yıldız bir santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu pozisyon için listesini oluşturdu. Güçlü ve fizikli bir 9 numara profili arayan sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun istediği isimler belli oldu.

Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ulaşmak istediği ilk oyuncu Inter forması giyen Francesco Pio Esposito. İtalyan kulübüyle masaya oturmak isteyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı bulamadı çünkü Inter'in transfer yetkilileri, İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü hem bugün hem de geleceğin kilit ismi olarak görüyor ve satmayı kesinlikle düşünmüyor.

Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Inter formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Esposito, kısıtlı sürede 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Haberde yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir diğer isimse Atalanta forması giyen Gianluca Scamacca. Uzun süren sakatlığının ardından formasına tekrar kavuşan İtalyan oyuncu, Atalanta'da yeniden çıkışa geçti. Kulübün yeni teknik direktörü Palladino, takımın yükselişi için ona güveniyor, bu sebeple transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Atalanta ile bu sezon 13 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 1.95 boyundaki santrforun piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Listenin 3. sıradaki isim ise Roma forması giyen Artem Dovbyk. Kağıt üzerinndeki en ulaşılabilir seçenek olarak görülen Ukraynalı oyuncu, teknik direktör Gasperini'nin gözüne girmeyi başaramadı. Roma'nın, uygun bir teklif gelmesi ve yerine aynı pozisyona takviye yapabilmesi koşuluyla oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Icardi açıklaması! Özbek'ten Icardi açıklaması! 12:21
"G.Saray sahadan çekilerek tepkisini koymaz!" "G.Saray sahadan çekilerek tepkisini koymaz!" 12:15
G.Saray'da Lemina gerçeği! Monaco maçı sonrası... G.Saray'da Lemina gerçeği! Monaco maçı sonrası... 11:06
Livakovic'in yeni adresi belli oldu! Livakovic'in yeni adresi belli oldu! 10:42
F.Bahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! 10:28
Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman? Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman? 10:22
Daha Eski
Angers-Nantes maçı detayları Angers-Nantes maçı detayları 09:51
Özbek'ten "Kuzu gibi dinlediler" cevabı! Özbek'ten "Kuzu gibi dinlediler" cevabı! 09:42
Lecce-Pisa maçı ne zaman? Lecce-Pisa maçı ne zaman? 09:34
Real Sociedad-Girona maçı ne zaman? Real Sociedad-Girona maçı ne zaman? 09:17
Adana Demirspor-Boluspor maçı detayları Adana Demirspor-Boluspor maçı detayları 08:50
Yıldız isim için dikkat çeken sözler! "İzlerken üzülüyorum" Yıldız isim için dikkat çeken sözler! "İzlerken üzülüyorum" 08:39