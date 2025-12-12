Fenerbahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! İşte listedeki 3 isim

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Ocak ayındaki transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp yıldız bir santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu pozisyon için listesini oluşturdu. Güçlü ve fizikli bir 9 numara profili arayan sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun istediği isimler belli oldu.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ulaşmak istediği ilk oyuncu Inter forması giyen Francesco Pio Esposito. İtalyan kulübüyle masaya oturmak isteyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı bulamadı çünkü Inter'in transfer yetkilileri, İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü hem bugün hem de geleceğin kilit ismi olarak görüyor ve satmayı kesinlikle düşünmüyor.