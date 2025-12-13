CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

La Liga’da liderliğini sürdüren Barcelona, Cumartesi akşamı sahasında CA Osasuna’yı konuk edecek. Üst üste yedinci galibiyetini hedefleyen Katalan devi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ligde Real Madrid’in dört puan önünde zirvede yer alan Barcelona, bu kritik karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken; maçın oynanacağı saat, canlı yayınlanacağı kanal ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:56
Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (La Liga)

Barcelona Osasuna maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İspanya La Liga'da haftanın öne çıkan maçlarından biri Barcelona ile CA Osasuna arasında oynanacak. Ev sahibi ekip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, 15 puanla 15. sırada bulunan Osasuna deplasmanda sürpriz arıyor. Futbolseverler "Barcelona maçı nasıl izlenir?" ve "hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt ararken, karşılaşma La Liga'daki sıralamayı yakından ilgilendiriyor.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona-Osasuna maçı, 13 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Osasuna maçı, saat 20:30'da başlayacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ve Osasuna İspanya La Liga maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus kanalında canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona muhtemel ilk 11'i: J Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Balde, Pedri, E Garcia, Yamal, Raphinha, Rashfor, F Torres

Osasuna muhtemel ilk 11'i: Herrera, Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones, Moncayola, Torro, Munoz, Oroz, Ruben Garcia, Budimir

Barcelona maç günü paylaşımı

Osasuna maç günü paylaşımı

F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven!
