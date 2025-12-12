Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması! Transfer olacak mı?

Beşiktaş, Taylan Bulut'un takımdan ayrılacağı haberlerini yalanladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut'un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut'un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya'ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. ifadeleri yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maçta görev aldı. Siyah beyazlılar genç oyuncuya 6 milyon Euro bedelle transfer etmişti.