Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha bölgesi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Lazio forması giyen Fransız yıldız oyuncuya talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

Galatasaray'ın, Lazio'da forma giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi'yi transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

Takvim'de yer alan habere göre; 26 yaşındaki oyuncu için temasların başladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

Guendouzi'nin adı Galatasaray camiası için yabancı değil. Yıldız oyuncu Marsilya formasıyla Avrupa Ligi'nde Cimbom'a karşı oynadığı maçta yoğun şekilde ıslıklanmıştı. Benzer bir tepki, Lazio ile yapılan hazırlık karşılaşmasında da yaşanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olan Fransız orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Guendouzi, bu sezon 13 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Matteo Guendouzi bombası!

Fas kökenli yıldız oyuncu, 14 kez de Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı. 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Lazio, yıldız oyuncuyu geçen yıl Marsilya'dan 13 milyon Euro'ya transfer etmişti.

