Berke Özer yine yeniden penaltı kurtardı! Önce Roma sonra PAOK şimdi de...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lille forması giyen milli eldiven UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys karşısında yine penaltı kurtarmayı başardı. Milli eldiveen Young Boys maçının 35. dakikasında Virginius'un penaltısını kurtardı. Milli futbolcumuz kurtarışı sonrası seken topu da çıkartarak kalesinde gole izin vermedi.

Daha önce Roma karşısında 3 kez üst üste penaltıda gole izin vermeyen Berke, PAOK karşılaşmasında da penaltı noktasından rakiplerine gol şansı tanımamıştı.

BERKE ÖZER TARİH YAZDI!

Milli kalecimiz, Young Boys karşısında da penaltıya geçit vermeyerek bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

İŞTE O ANLAR