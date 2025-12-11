CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Berke Özer yine yeniden penaltı kurtardı! Önce Roma sonra PAOK şimdi de...

Berke Özer yine yeniden penaltı kurtardı! Önce Roma sonra PAOK şimdi de...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, Young Boys deplasmanına konuk oldu. Fransız ekibinin kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer, Roma ve PAOK'un ardından İsviçre ekibine de penaltıda geçit vermedi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 22:07 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 22:19
Berke Özer yine yeniden penaltı kurtardı! Önce Roma sonra PAOK şimdi de...

Lille forması giyen milli eldiven UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys karşısında yine penaltı kurtarmayı başardı. Milli eldiveen Young Boys maçının 35. dakikasında Virginius'un penaltısını kurtardı. Milli futbolcumuz kurtarışı sonrası seken topu da çıkartarak kalesinde gole izin vermedi.

Daha önce Roma karşısında 3 kez üst üste penaltıda gole izin vermeyen Berke, PAOK karşılaşmasında da penaltı noktasından rakiplerine gol şansı tanımamıştı.

BERKE ÖZER TARİH YAZDI!

Milli kalecimiz, Young Boys karşısında da penaltıya geçit vermeyerek bir Avrupa Ligi sezonunda üç penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

İŞTE O ANLAR

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
