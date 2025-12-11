CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi | Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa Ligi | Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Basel, kendi sahasında İngiliz devi Aston Villa'yı konuk ediyor. Grupta oynadığı maçlarda topladığı 6 puanla 24. sırada yer alan Basel, bu kritik iç saha mücadelesini kazanarak puanını yükseltmeyi ve üst tura çıkış için zorlu bir adım atmayı hedefliyor. Rakip Aston Villa ise 12 puanla 3. basamakta bulunuyor. İngiliz temsilcisi, bu deplasmandan 3 puanla ayrılarak liderliği zorlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 19:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa Ligi | Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Basel-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası, heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. 3. sıradaki Aston Villa, liderlik koltuğuna oturma şansıyla Basel'in konuğu olacak. Son maçında deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup olan Ludovic Magnin'in öğrencileri, üst tura çıkmayı garantilemek için bu maçta mutlak 3 puan hedefliyor. Aston Villa ise sergilediği başarılı performanslarla 3. sıraya oturdu. Zirvedeki Aston Villa ile arasında yalnızca 4 averaj farkı bulunan konuk takım, liderliğe oynayacak. Peki Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basel-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel-Aston Villa maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te, Türk hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak.

Basel-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Aston Villa maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basel-Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Basel-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin; Shaqiri, Leroy, Otele; Broschinski

Aston Villa: Bizot; Bogarde, Lindelof, Torres, Digne; Kamara, Onana; Buendia, Tielemans, Rogers; Malen

ASpor CANLI YAYIN

Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu!
REKLAM-CASPER
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı?
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! Celta Vigo-Bologna maçı muhtemel 11'ler! 19:07
Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! Guardiola'dan flaş G.Saray açıklaması! 18:55
Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! Lyon-Go Ahead Eagles maçı canlı yayın bilgisi! 18:39
Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? Rafa Silva Trabzonspor'a karşı oynayacak mı? 18:07
Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! Elan Ricardo'dan Beşiktaş'a kötü haber! 18:04
En-Nesyri'ye milli davet! En-Nesyri'ye milli davet! 17:58
Daha Eski
Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Brann-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! 17:53
Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Beşiktaş mesaisi sürüyor! 17:47
Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu Özel Olimpiyatlar Türkiye İstanbul Oyunları için özel gereksinimli bireyler Silivri’de buluştu 17:31
G.Saray'da Antalyaspor mesaisi G.Saray'da Antalyaspor mesaisi 16:48
Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık Beşiktaş'ta Fırtına'ya hazırlık 16:47
Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! Norveç basınından F.Bahçe maçı yorumu! 15:30