Avrupa Ligi | Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Basel-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası, heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. 3. sıradaki Aston Villa, liderlik koltuğuna oturma şansıyla Basel'in konuğu olacak. Son maçında deplasmanda Genk'e 2-1 mağlup olan Ludovic Magnin'in öğrencileri, üst tura çıkmayı garantilemek için bu maçta mutlak 3 puan hedefliyor. Aston Villa ise sergilediği başarılı performanslarla 3. sıraya oturdu. Zirvedeki Aston Villa ile arasında yalnızca 4 averaj farkı bulunan konuk takım, liderliğe oynayacak. Peki Basel-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basel-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel-Aston Villa maçı, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te, Türk hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak.

Basel-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel-Aston Villa maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basel-Aston Villa MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Basel-Aston Villa MUHTEMEL 11'LER

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin; Shaqiri, Leroy, Otele; Broschinski

Aston Villa: Bizot; Bogarde, Lindelof, Torres, Digne; Kamara, Onana; Buendia, Tielemans, Rogers; Malen