Meryem Boz Survivor'a mı katılacak, hangi takımda yarışacak?

Meryem Boz Survivor'a mı katılacak, hangi takımda yarışacak?

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonu için kadro yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Şimdi ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kadroya katılan altıncı ismi resmen duyurdu.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 14:08 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 09:26
Meryem Boz Survivor'a mı katılacak, hangi takımda yarışacak?

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonu için heyecan dorukta! Kadroya dahil olacak isimler merakla beklenirken, Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sürprizi duyurdu. Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat'ın yarışmacı listesinde yer aldığı açıklanmıştı. Son gelişmeye göre, Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen katıldı. Spor kariyeri ve milli başarılarıyla tanınan Meryem Boz'un hangi takımda yer alacağı henüz netleşmedi, ancak izleyiciler onun yarışmadaki performansını ve rekabeti merakla bekliyor. Meryem Boz'un Survivor'da güçlü rakipleri karşısında nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden gündemde yer alıyor. Peki, Meryem Boz Survivor'a mı katılacak, hangi takımda yarışacak?

SURVIVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?

2026 Survivor kadrosu için şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz isimleri açıklandı.

MERYEM BOZ SURVIVOR'A MI KATILACAK?

Acun Ilıcalı, X hesabından yaptığı paylaşımla kadroya katılan altıncı ismi duyurdu.

